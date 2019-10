Inflazione, prezzi al consumo su del 2,9% a settembre 2019

I prezzi al consumo sono aumentati in Slovacchia del 2,9% annuo a settembre, dopo un 2,8% in agosto, il 2,9% in luglio e il 2,6% a giugno. I dati dell’Ufficio di Statistica mostrano che a crescere più velocemente il mese scorso sono stati i prezzi del settore alimentare e bevande analcoliche, del 4,9%, dell’istruzione, per il 4,8%, dei costi per alloggio, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, del 3,8%. Nel confronto con il mese precedente, i prezzi in settembre sono cresciuti complessivamente dello 0,1% su base mensile, soprattutto nell’istruzione (3,9%), calzature e abbigliamento (0,9), trasporti (0,7%). In diminuzione rispetto ad agosto i prezzi in ristoranti e hotel (1,8%) e nelle spese per ricreazione e cultura (1,1%). Nel periodo gennaio-settembre i prezzi al consumo in Slovacchia sono aumentati del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno prima. Anche l’inflazione su base annua è stata pari al 2,9% a settembre.

(Red)

