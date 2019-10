Eurozona, nuovo strumento finanziario aiuterà la Slovacchia con 500 milioni

Nella riunione tenutasi mercoledì a Lussemburgo i ministri delle Finanze dell’UE hanno negoziato uno strumento di bilancio per la convergenza e la competitività dei paesi membri della zona euro per una somma di circa 17 miliardi di euro a partire dal 2021. La discussione di questo strumento, ormai alle battute finali, destinerebbe tale somma al sostegno di investimenti e riforme dei paesi che utilizzano l’euro come valuta. I 17 miliardi cono la quota di competenza della zona euro dei 25 miliardi proposti dalla Commissione europea per sostenere le riforme nel prossimo bilancio settennale dell’UE (2021-2027).

Il ministro delle Finanze slovacco Ladislav Kamenický crede che un tale accordo su un bilancio dell’Eurozona sarebbe una , che «potrebbe ricevere altri cinquecento milioni di euro per dare una spinta alla sua competitività», ha detto il ministro. I fondi potrebbero essere utilizzati anche nelle regioni economicamente più forti del paese (ad esempio, la regione di Bratislava) dove non è possibile accedere ai fondi europei. A differenza dei fondi di coesione, queste risorse di bilancio andranno a tutti i paesi dell’Euro, a seconda delle dimensioni del paese e le sue necessità di convergenza, e oltre alla popolazione, si terrà conto del livello del prodotto interno lordo. Nell’utilizzo di queste risorse, i singoli paesi dovranno garantire un cofinanziamento pari al 25%.

(Red)

Foto geralt