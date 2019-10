Bratislava: dal 1° dicembre diminuiranno le tariffe per parcheggiare nel centro storico

Importanti novità in arrivo per agevolare il parcheggio nel centro storico della capitale… impresa spesso ardua per gli automobilisti.

Il Consiglio comunale ha approvato un addendum al contratto con BPS Park, la società che gestisce i parcheggi della Città Vecchia.

A partire dal 1° dicembre di quest’anno sono previste riduzioni nelle tariffe dei permessi di parcheggio, la possibilità di parcheggio gratuito per i residenti e il prolungamenti dell’orario di parcheggio a pagamento per i non residenti.

Il permesso di parcheggio annuale per i residenti diminuirà dagli attuali 60 euro a 39 euro. In questo modo, nel centro storico i prezzi dei permessi saranno in linea con quelli applicati nel resto della capitale, secondo quanto previsto dal nuovo sistema di parcheggio della città.

I non residenti potranno usufruire di un prolungamento di due ore del tempo di parcheggio consentito nel centro storico, ovvero dalle 8:00 alle 18: 00 nei giorni feriali.

Tra le altre novità che saranno introdotte a dicembre, la possibilità di pagare con carte bancarie contactless e l’assegnazione del 10% dei parcheggi (circa 200 posti) nel centro storico ai residenti solo tra le 17:00 e le 24:00.

