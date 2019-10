Global Competitiveness Report: innovazione e ambiente imprenditoriale i punti deboli della Slovacchia

La Slovacchia, con un punteggio di 66,8/100, si è classificata al 42° posto tra i 141 Paesi monitorati nel pubblicato dal World Economic Forum (WEF), perdendo una posizione rispetto allo scorso anno.

Il Rapporto riflette la capacità di un Paese di raggiungere una crescita economica sostenibile a medio termine, utilizzando 103 indicatori raggruppati in 12 pilastri.

Luci e ombre caratterizzano la valutazione dell’ambiente imprenditoriale, del mercato del lavoro e della capacità di innovazione. Il Rapporto evidenzia infatti alcuni miglioramenti, ma sottolinea anche il persistere di alcune criticità che ostacolano la crescita economica della Slovacchia.

Se da un lato il livello di competenze professionali, l’efficienza del mercato del lavoro, la qualità delle infrastrutture e l’utilizzo delle tecnologie informatiche hanno registrato un lieve miglioramento, dall’altro esistono alcuni problemi “cronici” che minano la capacità competitiva della Slovacchia.

In particolare, i risultati peggiori nel Rapporto sono quelli relativi all’ambiente imprenditoriale e all’innovazione. Proprio nella capacità di innovazione, nella collaborazione tra centri di ricerca e nella creazione di cluster aziendali, la Slovacchia mostra il maggiore ritardo rispetto a Paesi limitrofi, come la Repubblica Ceca, la Polonia e l’Austria.

Ma il ritardo è evidente anche in altri pilastri, quali il mercato dei beni – ostacolato da un complicato sistema fiscale e doganale -, il mercato del lavoro – per l’insufficiente flessibilità dei rapporti di lavoro, la scarsa mobilità dei lavoratori e le difficoltà nell’assunzione di stranieri – e la qualità delle istituzioni pubbliche. In quest’ultimo settore, i punti deboli sono costituiti da oneri normativi troppo elevati, dalla mancanza di una visione a lungo termine del governo e dalla scarsa indipendenza della magistratura e della polizia.

Anche se la stabilità macroeconomica della Slovacchia viene percepita positivamente, lo stato attuale delle finanze pubbliche potrebbe determinare un certo squilibrio in futuro.

