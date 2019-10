Cia­scu­no di noi, in­clu­si i di­sgra­zia­ti pro­ve­nien­ti da ter­re lon­ta­ne e che tan­to pre­oc­cu­pa­no l’oc­ci­den­te, è oggi in­ne­ga­bil­men­te cit­ta­di­no del mon­do. Piac­cia o no.

Ne­gli ul­ti­mi se­co­li l’uo­mo ha vis­su­to un’e­po­ca di cam­bia­men­ti so­stan­zia­li, sia da un pun­to vi­sta sog­get­ti­vo, che og­get­ti­vo.

Con­te­stual­men­te al cam­bia­men­to del­l’ha­bi­tat in cui si muo­ve, sta mu­tan­do la sua na­tu­ra; con ve­lo­ci­tà tale da non con­sen­tir­gli di sta­re al pas­so con l’e­vo­lu­zio­ne, la pro­pria.

Ne con­se­gue che l’es­se­re uma­no, a di­spet­to del­le enor­mi con­qui­ste del­la scien­za, sten­ta a tro­va­re il giu­sto equi­li­brio tra sé, gli al­tri, l’am­bien­te.

Alla base del vi­ve­re ci­vi­le e con­di­vi­so che tu­te­la sin­go­li, col­let­ti­vi­tà, ter­ri­to­ri, ci sono quel­le re­go­le che nel tem­po han­no por­ta­to a co­strui­re il si­ste­ma di di­rit­ti e do­ve­ri su cui fon­da la de­mo­cra­zia.

La sfe­ra in­di­vi­dua­le, col­let­ti­va e so­cia­le del­l’uo­mo, con ri­fe­ri­men­to sia al­l’es­se­re in quan­to tale che al suo am­bien­te, il mon­do nuo­vo, me­ri­te­reb­be­ro cia­scu­na un ap­pro­fon­di­men­to.

Ci sof­fer­mia­mo per il mo­men­to sul­l’ul­ti­ma, l’at­tua­le “nuo­vo mon­do” e le re­go­le di cui avreb­be bi­so­gno, ri­ser­van­do­ci di af­fron­ta­re in fu­tu­ro gli al­tri ar­go­men­ti.

È pa­ci­fi­co che sono cam­bia­ti i mez­zi di co­mu­ni­ca­zio­ne e di tra­spor­to con cui l’uo­mo at­tual­men­te co­mu­ni­ca e si muo­ve. Mu­ta­men­ti che han­no in­flui­to su di lui fa­cen­do­ne un in­di­vi­duo più ve­lo­ce e meno li­be­ro, un es­se­re che sen­za gli stru­men­ti che ne espan­do­no le ca­pa­ci­tà, fi­ni­sce col ri­sul­ta­re li­mi­ta­to; e, in pro­spet­ti­va, in base alle re­go­le del­l’e­pi­ge­ne­ti­ca, to­tal­men­te di­ver­so.

E se alla base del­la con­vi­ven­za ci­vi­le ci sono del­le re­go­le, alias leg­gi, che fis­sa­no i di­rit­ti e i do­ve­ri dei sin­go­li, è ine­vi­ta­bi­le che que­ste va­da­no ade­gua­te; pos­si­bil­men­te in sen­so evo­lu­ti­vo, ov­ve­ro in me­glio.

Pur­trop­po non è sem­pre così.

As­si­stia­mo sem­pre più in­fat­ti a pe­san­ti con­tra­sti in­ter­ni ai di­ver­si Sta­ti in tema di lo­ca­li­smo, so­vra­ni­smo, con­fe­de­ra­li­smo e glo­ba­li­smo.

Le re­go­le in vi­go­re non sod­di­sfa­no più le di­ver­se aspet­ta­ti­ve del­la gen­te.

La pa­ro­la “glo­ba­li­smo” è sta­ta mi­sti­fi­ca­ta e le vie­ne at­tri­bui­to un si­gni­fi­ca­to, uno sco­po, esclu­si­va­men­te eco­no­mi­co; ov­ve­ro la si usa prin­ci­pal­men­te con ri­fe­ri­men­to al mer­ca­to e alla fi­nan­za, sen­za con­si­de­rar­la nel­le sue ac­ce­zio­ni mi­glio­ri, qua­li il “glo­ba­li­smo am­bien­ta­le”, quel­lo “cli­ma­ti­co”, “sa­ni­ta­rio”, e così via.

Per non par­la­re del “glo­ba­li­smo giu­ri­di­co” che è sta­to to­tal­men­te ab­ban­do­na­to. Un con­cet­to ere­di­ta­to dal­la fi­lo­so­fia co­smo­po­li­ti­ca gre­ca e che si ri­tro­va an­che nel­le al­tre cul­tu­re me­di­ter­ra­nee, in­clu­sa la ro­ma­na; che è sta­to ri­pre­so da il­lu­mi­ni­sti qua­li Chri­stian Wol­ff, che ipo­tiz­za­va una “co­mu­ni­tà uni­ver­sa­le de­gli uo­mi­ni”, o Im­ma­nuel Kant, che au­spi­ca­va una “lega dei po­po­li” e un “or­di­na­men­to giu­ri­di­co glo­ba­le” o “di­rit­to co­smo­po­li­ti­co” (Welt­bür­ger­re­cht) che ga­ran­tis­se la pace uni­ver­sa­le. E svi­lup­pa­to dai c.d. “glo­ba­li­sti oc­ci­den­ta­li” (we­stern glo­ba­lists), come Ri­chard Falk, Da­vid Held e An­to­ny Gid­dens che au­spi­ca­va­no una dif­fu­sio­ne glo­ba­le dei di­rit­ti uma­ni me­dian­te un “co­sti­tu­zio­na­li­smo glo­ba­le” o “co­smo­po­li­ti­smo de­mo­cra­ti­co”, ed era­no cer­ti che at­tra­ver­so pro­ces­si di in­te­gra­zio­ne glo­ba­le sa­reb­be sta­ta rag­giun­ta una pro­gres­si­va di­mi­nu­zio­ne del­la so­vra­ni­tà de­gli Sta­ti e una ri­for­ma del­le isti­tu­zio­ni in­ter­na­zio­na­li; una ri­strut­tu­ra­zio­ne “glo­ba­li­sta” del­l’O­NU che por­tas­se a un or­di­na­men­to giu­ri­di­co mon­dia­le in gra­do di ga­ran­ti­re la pace e la giu­sti­zia per tut­ti i po­po­li. […continua…]

Autore: Angelo Schiano per Italiani.net



Illustr. /CC0