Sanità: mancanza di fondi e tempi di attesa lunghi sono i maggiori problemi

La situazione della sanità in Slovacchia è in particolare influenzata negativamente dai lunghi periodi di attesa nelle sale d’attesa del medico e dalla mancanza di finanziamenti del settore. Questi i risultati di un sondaggio NMS Market Research, secondo il quale il 94% degli intervistati ritiene che la mancanza di fondi nel settore causi lunghi periodi di attesa e aumenti i ticket supplementari per i farmaci e gli addebiti illegali imposte dai medici. La stessa percentuale ritiene che lo Stato dovrebbe finanziare un’assistenza sanitaria di qualità per tutti. Quasi il 90% delle persone crede che i fornitori di questi servizi debbano essere pagati in modo adeguato, e quasi il 50% pensa che la condizione attuale del sistema sanitario può provocare morti inutili.

