Gli studenti italiani sono attratti dall’estero: +38% in tre anni

È in forte crescita il numero di studenti italiani che frequentano un anno scolastico all’ estero o un periodo di almeno tre mesi: Fondazione Intercultura e Ipsos stimano questo numero in 10.200 studenti, +38% sul 2016, ma soprattutto +191% sul 2009, anno di attivazione dell’Osservatorio. A dieci anni di distanza dalla nascita dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca della Fondazione Intercultura, – scrive il 2 ottobre – le scuole italiane mostrano di aver intrapreso un passo deciso verso l’apertura internazionale. Il risultato più evidente della rilevazione 2019 dell’Osservatorio effettuata su un campione di 400 dirigenti scolastici delle scuole secondarie superiori è dunque il deciso aumento del numero degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che sono partiti dall’ Italia per trascorrere almeno tre mesi di studio all’ estero nell’ anno scolastico 2018-2019, circa 10.200 (+38% rispetto al 2016, ma soprattutto +191% sul 2009, anno di attivazione dell’Osservatorio).

(NoveColonneATG)

Foto cc by