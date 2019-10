Sottratto e poi ritrovato a Bratislava un dispositivo radioattivo potenzialmente pericoloso

Trovato dispositivo rubato contenente materiale radioattivo

Un troxler, un dispositivo contenente materiale radioattivo che viene utilizzato per misurare la densità dei materiali, che è stato rubato da un automezzo di una società privata nel distretto di Podunajské Biskupice a Bratislava lunedì sera, è stato ritrovato intatto nella tarda serata di ieri. A riferirlo è oggi il ministero dei Trasporti, la cui portavoce ha dichiarato che sul luogo sono stati inviati esperti che si occupano di radioprotezione per controllare lo stato del dispositivo. L’autorità responsabile del rilascio delle licenze per il trasporto di materiali radioattivi è il Dipartimento di radioprotezione del ministero dei Trasporti. Dopo i test e le misurazioni delle radiazioni nel sito di ritrovamento, tutte operazioni eseguite in sicurezza per evitare anche la minima esposizione alle radiazioni delle persone coinvolte, il dispositivo è stato consegnato al proprietario. Secondo il ministero, non dovrebbero esserci state esposizioni di persone a livelli di radiazione superiori al limite consentito.

Un troxler si usa per testare la densità dei materiali da costruzione nel settore dell’edilizia. Alloggiato per il trasporto in una valigetta gialla contrassegnata con il simbolo della radioattività, il dispositivo contiene il radionuclide di cesio Cs-137. All’interno del suo contenitore è innocuo, ma se manipolato in modo errato può provocare il rilascio di radiazioni. Le indagini sul furto erano state avviate dal dipartimento di polizia criminale della direzione delle forze di polizia regionali di Bratislava.

(Red)

Foto cc by nc sa