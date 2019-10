Un direttore slovacco per il Centro di controspionaggio NATO

A capo del Centro di eccellenza per il controspionaggio della NATO aperto nel 2016 a Cracovia, in Polonia, è stato nominato il colonnello slovacco Martin Achimovič. Nella stessa cerimonia di nomina, svoltasi il 30 settembre, il Centro ha anche esteso ufficialmente l’elenco dei suoi paesi membri agli Stati Uniti d’America. L’attività principale del Centro di eccellenza NATO è dedicata al rafforzamento della sicurezza, all’anticipazione dei rischi e alla risposta flessibile alle attuali minacce ibride di 11 paesi membri della NATO. Alla cerimonia hanno partecipato anche il ministro della Difesa Peter Gajdoš e il direttore dell’intelligence militare slovacca generale Ján Balciar. Dalla sua istituzione nel 2016, il Centro è diventato uno dei pilastri di rafforzamento in risposta alle variate condizioni relative alla sicurezza e alle minacce nel contesto regionale e internazionale.

