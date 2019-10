A Jaguar Land Rover la prima metà degli incentivi per il suo investimento

Dal ministero dell’Economia sta partendo la prima metà degli stimoli agli investimenti diretta alla casa automobilistica Jaguar Land Rover (JLR) di Nitra. Il governo aveva deciso a fine 2015 la concessione di un incentivoper un nuovo impianto automobilistico di 129,8 milioni di euro, a fronte di un investimento di 1,4 miliardi di euro. I soldi del governo possono essere utilizzati per costi ammissibili come l’acquisto di terreni, edifici, tecnologia, macchinari e beni immateriali.

La fabbrica dovrebbe produrre a regime 150.000 autovetture all’anno, con una forza lavoro di 2.800 dipendenti diretti. Ad oggi la società impiega già 2.600 persone per produrre il modello Land Rover Discovery (avviato un anno fa), e sta preparando la seconda linea entro la fine di quest’anno per il modello Land Rover Defender, presentato ufficialmente il mese scorso al Salone di Francoforte. Oltre al sussidio, lo Stato ha destinato anche 500 milioni di euro per la creazione del parco industriale di Nitra.

(Red)

Foto /pellegrini.peter