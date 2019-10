Moody’s: invariato il rating A2 per la Slovacchia, prospettive peggiorate

L’agenzia di rating Moody’s ha confermato il rating A2 della Slovacchia, aggravando tuttavia le prospettive del paese da positive a stabili. Secondo l’agenzia, manca un miglioramento sostanziale nel rafforzamento delle istituzioni slovacche (dopo la crisi della primavera del 2018 seguita all’omicidio del giornalista Jan Kuciak). Il peggioramento dell’outlook è dovuto in parte al deterioramento della sostenibilità fiscale nel lungo termine a causa del parziale annullamento di passate riforme pensionistiche. C’è poi il rallentamento nell’opera di riduzione del debito pubblico e la decelerazione della cresciat economica della Slovacchia, sull’onda della flessione a livello mondiale. L’agenzia considera anche le mancate soluzioni di alcune debolezze strutturali, tra le quali il sistema educativo e la corruzione.

Secondo Moody’s, la Slovacchia è in ritardo rispetto ad altri paesi con lo stesso punteggio nelle misure di lotta alla corruzione e a favore dello stato di diritto. L’agenzia evidenzia anche le numerose “irregolarità fraudolente e non fraudolente” nei pagamenti dei fondi UE , che nel periodo 2014-2018, hanno inciso per il 19,3% dei fondi totali, contro il 2% in media per l’intera UE.

L’emendamento costituzionale che limita l’età pensionabile a 64 anni approvato quest’anno è un peggioramento rispetto alle riforme attuate del 2012, dice Moody’s, e se l’impatto fiscale fino alla metà degli anni 2030 sarà ridotto, diverrà tuttavia un peso sulla sostenibilità fiscale a lungo termine. Tra i problemi della Slovacchia c’è anche l’altissimo grado di apertura economica della Slovacchia, e la concentrazione di prodotti e paesi di esportazione, che lasciano l’economia «vulnerabile ai cambiamenti dell’ambiente esterno», si legge nel rapporto.

