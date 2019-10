Eurobarometro: tre slovacchi su quattro vedono vantaggi nell’essere membri dell’UE

Secondo l’ultimo sondaggio europeo Eurobarometro, il primo realizzato dopo le elezioni europee in tutti i paesi membri dell’UE, il 75% circa degli slovacchi è convinto, a vari livelli, che la Slovacchia tragga benefici dall’adesione all’UE. I principali vantaggi, nell’opinione dei 1000 slovacchi intervistati (su un totale di 27000), sono nelle nuove opportunità di lavoro e nel sostegno alla crescita economica. Altri vantaggi per la Slovacchia sono ritenuti il contributo dell’UE alla pace e al mantenimento della sicurezza, un miglioramento degli standard di vita e la cooperazione con altri paesi dell’Unione.

La percentuale di cittadini che danno un giudizio positivo dell’essere parte dell’UE è superiore alla media eurpopea, che si ferma al 68%. Rispetto a quanto affermato dagli slovacchi, in media i cittadini europei credono che i maggiori benefici per il proprio paese risiedano in una migliore cooperazione con altri paesi membri, e poi nel contributo dell’UE al mantenimento della pace e sicurezza. Al terzo posto, la creazione diopportunità di lavoro e crescita economica.

