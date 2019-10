Meteo: oggi forte vento in tutta la Slovacchia, alunno ucciso dalla caduta di un albero

(arancione) per il forte vento oggi in diverse zone della Slovacchia, principalmente sugli Alti Tatra, dove le raffiche raggiungeranno i 135-160 chilometri all’ora, e nel cuneo tra le regioni di Bratislava, Trnava e Nitra, con vento fino a 85 km/h. Ma l’Istituto Idrometeorologico SHMU ha emesso una allerta di primo livello per tutto il paese con correnti prevalentemente da ovest. Temperatura diurna da 18 a 25° C, con tempo variabile, rovesci e temporali.

Cambio totale nella giornata di martedì, con tempo sereno o parzialmente nuvoloso, temperature minime notturne tra 1 e 8° C, e massime diurne da 18 a 24° C. Sarà ancora presente il vento, questa volta da sud-ovest, ma limitato a raffiche fino a 30-50 km/h.

Proprio il vento è stato questa mattina causa della morte di un ragazzino di 14 anni a Nitra (in un primo momento la polizia aveva diffuso la notizia che si trattasse di un ragazzo). A causa delle forti raffiche un albero è caduto durante una uscita nei pressi dello stadio di calcio nella zona Zobor di Nitra. Oltre alla vittima, altri due alunni sono rimasti feriti, uno gravemente.

Anche nella capitale sono caduti diversi alberi, e un tetto è stato divelto in via Podunajska, fortunatamente senza causare danni a persone. In centro, su via Štefánikova, un albero è caduto sui cavi della linea dei filobus, provocandone il blocco. Le linee 207 e 212 sono state prontamente dirottate su altri percorsi.

