Da oggi a domenica a Bratislava tre giorni di Notte Bianca

Da oggi a domenica si svolte la quinta edizione di White Night a Bratislava, il più grande festival di arte contemporanea in Slovacchia, con presenza internazionale. Teatro dell’evento, che per la prima volta dura tre giorni interi, saranno le strade e piazze della capitale. In campo molti generi artistici, dall’arte visiva, tra cui la digital art e il light design, agli spettacoli dal vivo, dalla musica alla letteratura e il cinema, che riutilizza l’ambiente urbano per dargli una nuova dimensione attraverso l’arte. Una città che si trasforma in uno spazio interattivo.

La Notte bianca offrirà una moltitudine di opportunità per i partecipanti, promettendo nuove esperienze e sensazioni. Ogni visitatore riceverà una mappa che lo guida lungo le numerose fermate, tra le quali ci sono installazioni visive, concerti, film, teatro, danza, letteratura, spettacoli dal vivo e altro. Il percorso porterà a conoscere oltre trenta opere, tra cui anteprime mondiali di star del settore provenienti da Germania, Austria, Italia, Polonia, Canada, Gran Bretagna, Australia e Brasile.

Queste alcune delle opere:

Gaia – una enorme Terra di 7 metri di diametro presso la Facoltà di filosofia dell’Università Comenius

Octopus – un edificio invaso da una gigantesca piovra al Sklad č. 7 di Eurovea

Art Attack – una spettacolare scultura gonfiabile illuminata a River Park

Lost Intersections – installazione di superfici convesse disposte sul pavimento che riflettono raggi di luce creando una serie di incroci di luce. Presso Sklad č. 7 a Eurovea

String – scultura sociale abitabile autoportante con umani intrappolati nella griglia che volano in una specie di collage dadaista. Presso Zuckermandel

Quest’anno la sorpresa che promette di essere più coinvolgente è Axiom, una installazione/scultura monumentale costituita da oltre 700.000 led, che tenterà di “collegare” la nostra connessione con la realtà quotidiana a un ordine superiore apparentemente invisibile ancora da scoprire.

Info: