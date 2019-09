Trnava, bruciato deposito di prodotti chimici, evacuato un quartiere

Un grande incendio è scoppiato ieri in uno dei depositi della società TAZ a Trnava, con alte colonne di fumo visibili da grande distanza. La polizia ha dovuto chiudere via Coburgová, nella zona industriale a sud ovest del centro, evacuando circa 1.500 persone, e ha circondato la zona con numerose pattuglie. Il comune ha istituito una apposita unità di crisi presso il municipio, composto da rappresentanti del comune e dell’ufficio distrettuale di Trnava, dei vigili del fuoco, dei servizi di salvataggio e della polizia.

‼️UPOZORNENIE! ‼️V areáli TAZ horí výrobňa bazénovej chémie, na mieste zasahujú bezpečnostné zložky. Odporúčame pozatvárať okná a zdržať sa pobytu vonku.ZDROJ: Mesto Trnava Uverejnil používateľ Streda 25. septembra 2019

È andato in fumo un capannone di sostanze chimiche usate per la disinfezione e l’igienizzazione delle piscine, che sono prodotte nell’impianto TAV e che hanno rilasciato forti esalazioni in tutto il vicinato, dove si faticava a respirare. Il comune di Trnava ha raccomandato ai residenti della città di chiudere le finestre e di stare lontano dalla zona. Lo stesso avvertimento è poi stato esteso a comuni limitrofi, Bučany e Brestovani, a nord-ovest della città, nella cui direzione il vento trasportava i miasmi potenzialmente tossici.

L’incendio è scoppiato nel pomeriggio. Sono intervenuti sul posto una sessantina di vigili del fuoco professionisti, arrivati anche da diversi distretti inclusa Bratislava, affiancati da squadre di volontari. Ma al loro arrivo le fiamme avevano già avvolto l’intero capannone, e l’incendio è subito stato giudicato al terzo stadio di sviluppo. Solo questa mattina alle cinque e mezzo, dopo quasi dodici ore di rogo, i pompieri hanno identificato il focolaio principale. Quello e altri focolai nascosti di minore entità sono stati domati successivamente nel corso della giornata. Per avere ragione delle fiamme, nella notte i vigili del fuoco hanno proceduto a smantellare la struttura. Sul posto è giunta una squadra della polizia criminale per le indagini del caso, e si è visto anche il ministro dell’Interno Denisa Saková.

Ancora oggi nella zona persiste l’odore forte di sostanze chimiche. Gli esiti delle analisi dell’aria sono risultati negativi sulla tossicità dei fumi, che non erano pericolosi per la salute delle persone. Pertanto, alla luce di questo l’evacuazione dell’area eseguita in via preventiva ieri non sarebbe stata necessaria.

(Red)

Foto / Prezidium Hazz