Le donne slovacche più in salute degli uomini

In Slovacchia le donne in media 57 anni. Gli uomini leggermente meno, 56,4 anni. Anche a livello europeo, i dati Eurostat confermano il primato delle donne, con 64,2 anni di salute contro i 63,5 dei maschi. Per entrambi i sessi le persone più a lungo in salute sono in Svezia, dove si può vivere fino a 73 anni in relativa buona salute. La Lituania è invece il posto dove si vive meno anni in condizioni di salute: 54,9 anni le femmine e 52,3 gli uomini.

Inoltre, tra i paesi membri dell’OCSE, le donne in media vivono sette anni in più rispetto agli uomini, nonostante il 40% degli uomini siano più propensi a praticare sport e a mangiare frutta e verdura, abitudini rispettate solo dal 33% delle donne. Ma il 47% degli uomini beve troppo alcol e fuma.

L’aspettativa di vita alla nascita in Slovacchia è di 73,3 anni, quasi quattro anni inferiore alla media UE, anche se dal 2000 ad oggi la situazione di salute degli slovacchi è migliorata. Gli uomini hanno una aspettativa di vita inferiore di oltre sette anni rispetto a quella delle donne, e gli slovacchi che non hanno completato l’istruzione secondaria possono aspettarsi una vita più breve di dieci anni rispetto a quelli con istruzione universitaria.

(Red)

Foto MichaelGaida/