IIC: a Bratislava il Canzoniere Grecanico Salentino, i re della ‘pizzica’

Venerdì 27 l’Atelier Babylon ospita il Canzoniere Grecanico Salentino, gruppo musicale di fama internazionale della vivace musica del sud italiano, la pizzica salentina. Il concerto, che si svolgerà nell’ambito del quarto in programma dal 27 al 29 settembre, è reso possibile grazie all’intervento dell’Istituto Italiano di Cultura.

Il Canzoniere Grecanico Salentino è il più importante gruppo di musica popolare salentina, il primo ad essersi formato in Puglia, fondato nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante. Acclamato da pubblico e critica, con innumerevoli spettacoli in molti paesi del mondo, il gruppo ha fatto la storia della World music italiana, venendo riconosciuto nel 2010 dal MEI – Meeting degli Indipendenti come Miglior Gruppo Italiano di Musica Popolare. Nel 2018 ha vinto, primo gruppo italiano, i Songlines Music Awards 2018, gli Oscar della world music assegnati dalla rivista inglese Songlines, che negli anni passati è andato a musicisti del calibro di Goran Bregovic, Kronos Quartet, Tony Allen, Gotan Project, Youssou N’Dour.

Gli spettacoli del Canzoniere sono un’esplosione di energia, passione e ritmo, che trascinano in un viaggio dall’antichità al presente, una affascinante unione tra passato e modernità che reinterpreta in chiave moderna le tradizioni che ruotano attorno alla celebre Pizzica tarantata.

La band si presenta a Bratislava con Mauro Durante (voce, percussioni, violino), Alessia Tondo (voce), Silvia Perrone (danza), Giulio Bianco (zampogna, armonica, flauti), Massimiliano Morabito (organetto), Emanuele Licci (voce, chitarra, bouzouki), Giancarlo Paglialunga (voce, tamburieddhu). Oltre al Canzoniere, il World Music Festival Bratislava 2019 propone sonorità da tutto il mondo, dall’Argentina all’India, dal Sahara alla Turchia, oltre a diversi artisti di world music dalla Slovacchia. _

Quando: 27 settembre 2019, ore 22:00 circa

Dove: Atelier Babylon, Kolárska 3, Bratislava

Biglietti in prevendita su

Info:

Info:

Foto IIC