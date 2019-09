Dalla Slovacchia 2 milioni al Green Climate Fund per i paesi in via di sviluppo

La Slovacchia al Green Climate Fund, un fondo istituito nell’ambito dell’UNFCCC (Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) come entità operativa del meccanismo finanziario per assistere i paesi in via di sviluppo nelle pratiche di adattamento e mitigazione per contrastare i cambiamenti climatici. Il contratto è stato firmato a New York dal ministro slovacco dell’Ambiente László Sólymos e dall’amministratore delegato del Fondo Yannick Glemarec. Dopo la firma, Sólymos ha affermato: «Oggi possiamo essere orgogliosi del fatto che la Slovacchia sia consapevole della propria responsabilità per l’ambiente a livello globale e che sosterrà finanziariamente la battaglia per paesi in via di sviluppo a basse emissioni».

Il sostegno finanziario ai paesi in via di sviluppo per i progetti sui cambiamenti climatici è uno degli impegni dell’accordo di Parigi sul clima. I fondi del Fondo per il clima verde sono principalmente utilizzati per sostenere la riduzione delle emissioni, l’efficienza delle risorse, le misure di adattamento e la riduzione dei rifiuti ambientali nei paesi in via di sviluppo.

L’accordo sul clima di Parigi (COP21) impegna ognuno dei 195 paesi aderenti, tra cui la Slovacchia, a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a fornire finanziamenti a sostegno delle attività nei paesi in via di sviluppo, con l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura globale di un massimo di 2 gradi Centigradi entro la fine del secolo, o di 1,5 gradi rispetto al periodo precedente l’inizio della Rivoluzione industriale. L’accordo prevede inoltre il raggiungimento della neutralità di emissioni nella seconda metà di questo secolo.

