Cresce nell’UE il trasporto merci via mare

I dati Eurostat mostrano come nel 2017, il peso totale del traffico delle merci nei porti europei è stato di quasi 4 miliardi di tonnellate, segnando una crescita del 2,6% rispetto al 2016. Anche l’Italia ha registrato un aumento del volume delle tonnellate.

La stima delle merci trasportate per via marittima nell’Unione europea è di quasi quattro miliardi le tonnellate. In occasione della giornata mondiale marittima del 26 Settembre, Eurostat rende noto il movimento delle merci nei porti dell’Ue nel 2017, segnalando inoltre un aumento del 2,6% rispetto all’anno precedente.

Tra gli Stati membri, quattro sono i Paesi dell’Ue che hanno i porti commerciali più importanti che rappresentano, con una percentuale del 51%, più della metà del peso lordo totale delle merci movimentate per via marittima in Europa, ovvero Paesi Bassi, Spagna, Gran Bretagna e Italia. […]

