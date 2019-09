La Slovacchia è al nono posto tra i paesi OCSE nel Global Waste Index

La Slovacchia è finita al nono posto del , l’indicatore che valuta la gestione dell’immondizia e l’impatto ambientale provocato da cittadini e imprese di uno Stato tra i 36 membri dell’OCSE. La situazione di Bratislava è relativamente buona rispetto al complesso degli stati OCSE per quanto riguarda la quantità di rifiuti prodotta, settore nel quale è la sesta migliore nazione. Ma il ridotto tasso di riciclaggio dei rifiuti, il quinto più basso in area OCSE, ha portato a una valutazione finale un po’ deludente per un paese che ha preso impegni importanti con leggi di protezione ambientale, ha deciso di ridurre drasticamente la plastica che finisce in discarica ed ha aderito alla strategia per l’azzeramento delle emissioni di Co2 entro il 2050.

Primo paese OCSE nel Waste Index, e quindi peggiore per la gestione della questione rifiuti, è la Turchia, seguito da Lettonia e Nuova Zelanda, che mette in discarica tutti i suoi rifiuti. Meglio della Slovacchia nella classifica generale si piazzano, tra i paesi vicini, l’Ungheria (21esima), la Repubblica Ceca (25esima), la Polonia (27esima). L’Italia va invece peggio, è sesta, tra Messico e Canada. Chi ha i risultati migliori sono Corea del Sud, Svezia e Giappone. La Svizzera praticamente non porta in discarica quasi nulla, la Danimarca è il paese che brucia la maggior quantità di rifiuti al mondo, 415 chilogrammi pro capite, mentre maggior produttore sono gli Stati Uniti, con 809 chilogrammi a persona.

Riciclaggio di bottiglie PET in Cechia