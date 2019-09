La rete 5G in Slovacchia attiva entro il 2025

L’asta per le frequenze 5G si annuncia come la più importante gara per gli operatori di telecomunicazioni in questa legislatura. Secondo le , avrà luogo probabilmente entro la fine di quest’anno, e gli operatori avranno quindi tempo per metterla in funzione entro cinque anni, con copertura al 97% del territorio del paese, inclusi la maggior parte dei corridoi stradali, autostradali, ferroviari che utilizzano frequenze a 700 MHz.

L’Ufficio per la regolamentazione delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali (RÚ), autorità responsabile della ridistribuzione delle bande di comunicazione che prevede di pubblicare il bando di gara entro poche settimane, la Slovacchia non è in ritardo rispetto ad altri paesi dell’UE. Molti paesi europei hanno tuttavia già ridistribuito la maggior parte delle frequenze per le reti di quinta generazione, e gli stati membri dell’UE devono garantire l’accesso alla costruzione di reti 5G nella banda di frequenza a 700 MHz entro il giugno 2020.

Secondo il portavoce Roman Vavra, l’Ufficio di regolamentazione per le comunicazioni elettroniche e i servizi postali, la Slovacchia è “più di un terzo del suo lavoro in successione” quando rilascia frequenze dalla banda di frequenza a 700 MHz. Il prezzo per le frequenze è ancora in discussione, e il valore minimo dovrebbe essere fissato confrontando i prezzi di partenza in altri stati membri dell’UE.

