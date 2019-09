Lo scioglimento dei ghiacciai distruggerà interi paesi

L’ultimo rapporto dell’Ipcc sulle riserve di acqua ghiacciata del pianeta restituisce uno scenario desolante: abbiamo chiesto a una docente di Geologia glaciale cosa stiamo rischiando.

All’indomani del rapporto sull’ , il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc) pubblica una nuova analisi, questa volta incentrata sugli oceani e la criosfera, ovvero le riserve di acqua ghiacciata del pianeta. Questo rapporto, che verrà reso pubblico il 25 settembre, fornisce informazioni su come il cambiamento climatico stia influenzando gli ecosistemi oceanici, costieri, polari e montani.

L’Agenzia francese Afp, dopo averne ottenuto una bozza, ha fatto trapelare alcune delle informazioni per influenzare il delle Nazioni Unite del 23 settembre a New York, ospitato dal segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres.

In questo rapporto, gli scienziati dell’Ipcc hanno valutato le conseguenze del surriscaldamento globale sulle risorse idriche mondiali, sottolineando l’urgenza con cui dovremmo guardare al rapido scioglimento dei ghiacciai e all’innalzamento del livello del mare.

“Quello che le calotte glaciali stanno sperimentando adesso sono cambiamenti di temperatura avvenuti anni fa”, spiega a Wired , professoressa di Geologia glaciale all’università del Massachusetts.

Nelle parole dell’esperta, i ghiacciai sono molto sensibili al cambiamento della temperatura. La documentazione geologica degli ultimi millenni mostra lievi cambiamenti di temperatura nel tempo: “Gli scioglimenti in passato si sono verificate lentamente, ma i ghiacciai si sono sciolti in modo prevedibile”, aggiunge Brigham-Grette. Mentre le temperature mondiale stanno aumentando più velocemente, anche l’impatto sarà tuttavia più veloce sulle riserve di ghiaccio, ed è diventato difficile prevederne l’entità.

Secondo il rapporto, se il riscaldamento globale non si interrompe a 1,5 gradi Celsius, il livello del mare si innalzerà abbastanza da costringere circa 280 milioni di persone a migrare nell’entroterra. “Un innalzamento del livello del mare di 1 metro negli Stati Uniti richiederebbe tra i 6 a 13 milioni di persone di trasferirsi. Sarebbe una situazione irreversibile” ci dice l’esperta.

Brigham-Grette cita l’esempio della destinata a sprofondare: per salvare la penisola non si potranno mettere muri come a Venezia, poiché il terreno é composto da roccia calcarea porosa, che – con un sovraccarico di acqua causato da inondazioni – può innescare crolli e dunque la distruzione dei centri abitati costieri, tra i quali Miami.

In Europa in pericolo sono anzitutto i Paesi Bassi, che si trovano al di sotto del livello del mare, con il punto più profondo a . “I Paesi Bassi sono destinati a scomparire: 2 metri è il livello massimo a cui possono adattarsi, e con l’aumento della temperatura globale a 1,5°, ma sappiamo già che vi sarà un aumento di almeno 6 metri entro il 2100”.

L’innalzamento del livello del Mediterraneo, invece, riguarderebbe tutte le regioni italiane bagnate dal mare, e comporterebbe seri rischi per circa 40 aree entro fine secolo. Lo scorso luglio, l’Enea, l’ente pubblico di ricerca nei settori dell’ambiente e dell’energia, ha aggiornato la tabella con .

Tutto questo non deve sorprendere: le zone costiere sono tra ai cambiamenti climatici e ai pericoli naturali. I rischi comprendono inondazioni, erosione, innalzamento del livello del mare ed eventi meteorologici estremi. Il surriscaldamento globale, provocando lo scioglimento dei ghiacciai, porterebbe alla conseguenza dell’innalzamento dei livelli del mare, che stanno già cambiando la vita e le modalità di sostentamento delle comunità costiere.

Il rapporto Ipcc parla addirittura di possibili aumenti tra i 10 e 20 metri ,che porterebbero portare alla scomparsa di intere nazioni insulari che si trovano negli oceani, come le isole Fiji e Saint Kitts e Nevis, fortemente attive nei negoziati internazionali per scongiurare la sparizione dei loro territorio.

Entro il 2100 si prevede che i danni da alluvione annuali aumenteranno di 2-3 ordini di grandezza. A riprova di questa previsione ci sono però già i dati che provengono dagli Stati Uniti, dove nel triennio 2016-2018 c’è stato per sopperire a disastri ambientali.

Spesa per disastri naturali negli Usa (fonte: Noaa)

È già la seconda volta in un secolo che l’intera Groenlandia si scioglie, ed è accaduto sempre . “Una volta che le temperature saranno troppo elevate e le altitudini dei ghiacciai in Groenlandia saranno troppo basse, ciò renderà impossibile che l’acqua si ricongeli, e quello sarà il momento di irreversibilità”, continua la professoressa Brigham-Grette. Dai dati risulta che il ghiaccio che si è sciolto e la quantità di acqua che si è riversata negli oceani è tre volte superiore rispetto a quella degli inizi degli anni Novanta.

Man mano che il riscaldamento globale scioglie il ghiaccio marino artico, le rotte marittime si apriranno al Polo Nord, portando a ridurre notevolmente i per le spedizioni a lungo raggio e risultando in nuovi bacini per l’attività di pesca. Il cambiamento climatico in questo contesto potrebbe innescare ulteriormente nuovi fronti e sbilanciamenti nella politica internazionale, già visti negli scorsi mesi col famigerato tentativo del presidente Donald Trump di .

A soffrire delle conseguenze dello sfruttamento degli oceani e dello scioglimento dei ghiacciai è in primis la fauna marina. Tra il 1972 e il 2012 il numero di pesci è – questo sia per la pesca eccessiva, che per il degradamento delle risorse idriche. Gli oceani non solo assorbono un quarto della CO2 che emettiamo, ma hanno assorbito oltre il 90% del calore aggiuntivo generato dalle emissioni di gas serra dal 1970. I gas acidi che vengono rilasciati nell’aria e nelle acque, ne cambiano il ph . Il mare diviene quindi più corrosivo per gli animali e gli organismi che lo abitano, riducendo il processo di calcificazione delle conchiglie e il tasso di riproduzione, e aumentando il rischio di estinzione per specie marine e barriere coralline.

