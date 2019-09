Ministero: da dicembre nuovi sussidi per l’acquisto di auto elettriche

Dal prossimo 1° dicembre il ministero dell’Economia lancerà un nuovo programma di sussidi per l’acquisto di automobili elettriche, per un massimo di 8.000 euro, e 5.000 euro per le vetture ibride plug-in. Il sussidio sarà disponibile solo per auto con prezzo inferiore a 50.000 euro per beneficiari pubblici (comuni) e privati (società e persone fisiche).

Per questo nuovo programma il ministero ha stanziato 5 milioni di euro. Da gennaio 2020 le auto elettriche riceveranno targhe di diversi colori, consentendo loro di entrare in zone a bassa emissione e percorrere le corsie riservate agli autobus.

(Red)