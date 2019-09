Niente accordo, ministro del Lavoro propone salario minimo a 580 euro

Il ministero del Lavoro preparerà per una prossima seduta del governo una proposta per aumentare il salario minimo dai 520 euro lordi mensili di quest’anno a 580 euro per l’anno prossimo. Il ministro Jan Richter (Smer -SD) ha dichiarato che si andrà avanti in questa direzione malgrado la ferma opposizione dei rappresentanti dei datori di lavoro. Gli incontri tra le parti sociali degli ultimi mesi – l’ultimo ieri – non hanno infatti portato novità, sia le imprese che i sindacati rimangono fermi sulla proprie posizioni. I rappresentanti dei lavoratori chiedevano un incremento più marcato, portando il minimo salariale di legge a 635 euro al mese, mentre i datori di lavoro volevano limitare l’aumento a 552,20.

(Red)

Foto gov.sk