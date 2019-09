Ministero dell’Economia: nuove misure per quando l’economia rallenta

Il ministero dell’Economia intende rispondere al previsto rallentamento dell’economia in Slovacchia con l’ulteriore rimozione di barriere burocratiche per le imprese, mettendo in campo progetti di infrastrutture pubbliche e allentando la politica fiscale. Questo si legge nelle misure della prima bozza di per la realizzazione della “Strategia di politica economica entro il 2030” presentata dal ministero venerdì scorso per i commenti interministeriali.

Il documento si occupa inoltre di altre problematiche molto attuali nel mondo di oggi, come l’aumento del protezionismo nel commercio internazionale, la lotta ai cambiamenti climatici, le migrazioni e i problemi demografici, e molte altre questioni che gli esperti chiamano megatrend. «Comprendere questi megatrend e trovare la nostra posizione su scala globale significa che dobbiamo porre e definire chiaramente le domande di base, ovvero dove si trova ora la Slovacchia e dove vogliamo che sia, dove vogliamo spostarla [tra dieci anni]», ha sottolineato il ministro dell’Economia Peter Žiga

Le 42 misure a sostegno delle imprese, che hanno un profilo abbastanza generico e andranno implementate nel giro di 1 o 2 anni, includono l’eliminazione del legame tra il salario minimo e le gratifiche per il lavoro notturno e nel fine settimana, un miglioramento del collegamento tra il sistema di istruzione e il mercato del lavoro, rendere più economica l’occupazione stagionale, un aumento della spesa statale in ricerca e sviluppo, una limitazione alla regolamentazione delle imprese. Soluzioni specifiche riguardano inoltre il mondo dell’industria, come l’automazione, la robotica e l’industria 4.0.

Il governo aveva adottato la Strategia di politica economica fino al 2030 più di un anno fa, sulla base delle proposte del gruppo di lavoro che includeva rappresentanti del ministero dell’Economia e di altri enti dell’amministrazione statale, oltre ad associazioni di categoria delle imprese industriali e organizzazioni dei datori di lavoro.

Le misure che fanno parte del pacchetto proposto sono inserite all’interno di tre pilastri principali: «mantenere l’occupazione, stimolare i consumi domestici e sostenere l’industria», ha detto il ministro Žiga. Se l’economia rallenterà, sarà necessario utilizzare tutti gli strumenti disponibili all’interno del bilancio della pubblica amministrazione per finanziare temporaneamente attività e investimenti di stimolo e di carattere sociale. Per aumentare le entrate si suggerisce inoltre l’adozione di una “tassa digitale”.

Per finanziare gli obiettivi della Strategia, ha informato il vice primo ministro per Investimenti e Informatizzazione Richard Raši, saranno disponibili oltre 13 miliardi di euro da fonti dell’UE nel nuovo periodo di programmazione 2021-2027.

(Red)

Foto