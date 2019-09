Pellegrini: ministri e imprenditori si incontreranno mensilmente

Dopo avere incontrato ieri i rappresentanti dei sindacati, dei datori di lavoro, della Banca centrale slovacca e alcuni ministri (Economia, Lavoro e Finanze), il primo ministro Peter Pellegrini ha dichiarato che la questione che è stata rilevata come maggior preoccupazione dagli imprenditori è il poter prevedere come si evolve la legislazione slovacca sulle imprese.

Pellegrini ha fatto notare che non solo il governo promuove modifiche legislative, ma anche il Parlamento, che ha il potere di far passare nuovi importanti provvedimenti anche in procedura accelerata, e concludere l’iter al massimo in due mesi. A questo proposito, il premier ha promesso che nei prossimi mesi i ministri responsabili per le modifiche al contesto imprenditoriale si incontreranno con i rappresentanti delle imprese prima di ogni sessione parlamentare. Le parti potranno discutere delle proposte parlamentari in essere che riguardano il settore delle imprese.

Nell’incontro, dedicato anche alle misure di sostegno economico pubblicate oggi dal ministero dell’Economia, si è parlato di altri argomenti, quali una modifica delle regole di ammortamento degli investimenti, del salario minimo, della formazione permanente dei lavoratori dipendenti.

