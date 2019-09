Čaputová elogia i giovani per l’iniziativa a difesa del clima

La presidente Zuzana Čaputová è in partenza alla volta di New York, dove lunedì parteciperà al vertice sul clima delle Nazioni Unite, e martedì 24 settembre terrà un discorso durante la 74esima Assemblea generale dell’ONU. Davanti ai rappresentanti mondiali, Čaputová intende annunciare l’obiettivo della Slovacchia di fermare l’utilizzo del carbone come fonte per la produzione di energia elettrica entro il 2023, e spiegherà il piano per la trasformazione della sua principale regione carbonifera, l’Alto Nitra, verso un’economia a basso impatto ambientale. Racconterà inoltre dell’obiettivo della Slovacchia di arrivare alla neutralità climatica in Europa entro il 2050, della nuova strategia di politica ambientale della Repubblica Slovacca fino al 2030, e delle leggi passate recentemente come quella per la protezione delle risorse di acqua potabile o il deposito cauzionale sulle bottiglie in PET per ridurne il riversamento in discarica. Čaputová avrà incontri con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e con il presidente finlandese Sauli Niinisto. Domenica incontrerà gli espatriati slovacchi nel New Jersey al 42° Festival del patrimonio slovacco.

Oggi, in occasione dello sciopero mondiale per il clima, cui anche la Slovacchia partecipa con manifestazioni in quattro città, la presidente Čaputová ha dichiarato di essere lieta che i giovani prendano l’iniziativa, e che la questione della crisi climatica stia comincianto a risuonare nel dibattito pubblico in Slovacchia e nel mondo in parte anche grazie a loro. «Accolgo con grande favore la loro iniziativa. La pressione [verso i governanti] per cercare soluzioni alla crisi climatica è essenziale per la Slovacchia, l’Europa e il mondo intero», ha scritto il capo dello Stato su Facebook. Le attuali generazioni sono le prime a sentire davvero gli effetti del cambiamento climatico, ed sono le ultime che possono fare qualcosa al riguardo.

(Red)

Foto