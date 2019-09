Legge sulla stampa: i politici avranno di nuovo il diritto di replica

Martedì il Parlamento ha approvato un emendamento alla legge sulla stampa che stabilisce che i politici, e non solo i privati, hanno il pubblicate sui media. Con 86 voti a favore la modifica proposta dal deputato Dušan Jarjabek (Smer-SD) ha riproposto il diritto di replica che già il primo governo a guida Smer-SD aveva introdotto per la prima volta nel 2008. Successivamente, nel 2011 la maggioranza di centro destra aveva limitato il diritto di risposta dei politici e aveva riservato la replica solo ai privati. L’emendamento era stato annunciato mesi fa dai socialdemocratici di Smer-SD, suscitando preoccupazioni e critiche dal mondo della stampa e non solo.

Dal mese di novembre i funzionari pubblici avranno il diritto di rispondere quando sulla stampa vengono pubblicate dichiarazioni false, incomplete o che distorcono la verità, influenzando «l’onore, la dignità o la privacy di una persona fisica o il nome o la reputazione di un’entità aziendale». Gli editori e le agenzie di stampa sono obbligati a pubblicare le repliche gratuitamente o devono pagare al danneggiato un risarcimento monetario tra 1.660 e 4.980 euro. Nella sua versione finale, l’emendamento ha incluso una modifica venuta dai parlamentari dell’opposizione, che limita il diritto di replica solo alla pubblicazione di affermazioni false e deformative della verità.

I critici del provvedimento vedono la mossa come un ulteriore tentativo di imbavagliare le voci critiche e controllare il diritto di stampa, cercando di trasformare i giornalisti in meri portavoce dei politici di turno. Mentre i sostenitori ricordano che il diritto di replica esiste già in alcuni paesi europei, tra i quali la Francia.

(La Redazione)

Foto CC0