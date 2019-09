Coalizione divisa su aumento accise sul tabacco: Smer a favore, SNS contrario

Mercoledì scorso il consiglio dei ministri ha approvato un aumento del 15% delle accise sul tabacco proposto dal ministro delle Finanze Kamenický (Smer-SD), con l’obiettivo di incassare 101 milioni di euro il prossimo anno, e altri 137 milioni nel 2021 e 2022. Ma il leader del Partito nazionale slovacco (SNS) Andrej Danko, membro della coalizione, si è opposto all’idea di nuove tasse a pochi mesi dalle elezioni politiche del 2020. Danko ha affermato che che l’approvazione del provvedimento avrebbe costituito una violazione dell’accordo di coalizione, e ha detto che il suo partito non l’avrebbe votato in Parlamento.

Secondo Danko, la misura non era stata concordata all’interno della coalizione, e sarebbe stata una iniziativa individuale del ministro, che sta cercando di far quadrare il bilancio dello Stato per il 2020 allo scopo di rispettare le norme UE sul disavanzo pubblico. Il rallentamento dell’economia slovacca, che rispecchia simili andamenti un po’ ovunque nel mondo, sta costringendo il governo a cercare nuove risorse finanziarie per coprire eventuali carenze delle finanze pubbliche e mantenere le promesse di un bilancio in pareggio.

Parlando in pubblico nei giorni scorsi, il premier Peter Pellegrini (Smer-SD) non ha nascosto di essere favorevole all’aumento delle accise sui prodotti del tabacco, ma anche quelle sugli alcolici, ammettendo che la proposta ha suscitato un grande disaccordo con il partito SNS. Come primo ministro egli ha tuttavia anche la responsabilità di mantenere la stabilità dei conti dello Stato, ha detto, e quindi il governo avrà il compito di verificare attentamente quali risorse pubbliche possono essere reperite per questo scopo.

Il ministero delle Finanze, che si aspetta che le nuove accise entrino in vigore dal febbraio 2020, ha notato che aumenti dei prezzi delle sigarette sono previsti in tutta la regione dell’Europa centrale. Ogni pacchetto di sigarette dovrebbe rincarare di circa 40 centesimi, e le sigarette elettroniche al massimo di 50 centesimi.

(Red)

Foto freeimages.com