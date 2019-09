Nadia Terranova presenta a Bratislava il suo Addio fantasmi, finalista Strega 2019

La scrittrice Nadia Terranova sarà a Bratislava martedì 24 settembre per presentare al pubblico la traduzione slovacca di Addio fantasmi, il suo ultimo romanzo entrato nella cinquina finalista del Premio Strega 2019 e vincitore del Premio Letterario Nazionale Subiaco Città del Libro. Tradotto da Adriana Šulíková e pubblicato in questi giorni con il titolo Zbohom prízraky , il romanzo è in corso di traduzione in venticinque paesi. Negli Stati Uniti sarà pubblicato dalla casa editrice di Elena Ferrante.

Nadia Terranova, 41 anni di Messina, è una scrittrice e giornalista. Il suo primo romanzo, Gli anni al contrario, è stato pubblicato nel 2015 e ha vinto numerosi premi (Premio Bagutta per il debutto letterario, Premio Brancati e American The Bridge Book Award). Ha anche scritto libri per bambini, tra i quali Bruno, un ragazzo che imparò a volare e Casca il mondo. Scrive per il quotidiano Repubblica e per altri periodici.

L’incontro con il pubblico si terrà il 24 settembre alle ore 18:00 presso la . Dialogherà con l’autrice lo scrittore e traduttore slovacco Peter Bilý. L’evento è organizzato dall’editore Inaque e dall’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava.

