La Borsa valori di Bratislava starebbe per cambiare padrone

Secondo media polacchi, la Borsa valori di Varsavia sarebbe nella fase finale di un negoziato per l’acquisizione della (BCPB), ora di proprietà pubblica. Come , si parla di negoziati a livello governativo tra Polonia e Slovacchia sulla possibile transazione. BCPB ha ammesso l’esistenza di una discussione con i polacchi, ma afferma che finora non si sono tenuti colloqui dettagliati, e lascia aperta la questione sul tipo di intervento dei polacchi, se si tratti di cooperazione, partnership, o di una acquisizione del capitale della Borsa titoli slovacca, che si occupa quasi esclusivamente del mercato dei titoli di Stato slovacchi. La Borsa di Bratislava impiega 23 persone e l’anno scorso ha registrato un fatturato di 1,3 milioni di euro, con una capitalizzazione di mercato di 4,84 miliardi di euro. L’anno scorso la Borsa di Varsavia, la cui capitalizzazione è di 136 miliardi, ha tentato, senza riuscirvi, di prendere il controllo della borsa israeliana di Tel Aviv, dopo altri falliti tentativi con Praga, Vienna e Lubiana.

(Red)

Illustr. geralt/CC0