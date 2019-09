Mobilità: in Slovacchia l’auto è di gran lunga il mezzo più utilizzato

Le automobili rimangono, senza alcun vero concorrente, il mezzo di trasporto più utilizzato in Slovacchia per gli spostamenti. Il 74,4% degli slovacchi usa l’auto, e solo il 15,7% prendono autobus e filobus e il 9,9% il treno. I dati derivano da una analisi della società Wood & Company sui dati Eurostat, che tiene conto della frequenza di viaggio, misurata sulla base della distanza percorsa dai singoli individui. Pubblicata in occasione della Settimana europea della mobilità 2019, l’analisi mostra come la situazione sulle strade della Slovacchia era molto diversa un quarto di secolo fa. Nel 1994 solo il 46,5% dei viaggi era effettuati con automobili, mentre gli autobus coprivano il 41,4% e i treni il 12% degli spostamenti delle persone. La Slovacchia ha tuttavia la terza quota più bassa in UE di mobilità con l’auto. Meglio fanno le vicine Ungheria (70%) e Repubblica Ceca (73,3%), mentre va molto peggio in Lituania (91,1%) e Portogallo (85,5%).

(Red)

Foto CC0