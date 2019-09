Bambini slovacchi secondi in competizione internazionale FIA su norme di circolazione

Una squadra di alunni slovacchi della scuola elementare Alexander Dubček di Martin (regione di Žilina) si è classificata al secondo posto al concorso della Federazione internazionale automobilistica (FIA) incentrato sulle norme della sicurezza stradale che si è svolto a Ginevra, in Svizzera, lo scorso fine settimana. I bambini slovacchi hanno battuto altre venti squadre di diciotto paesi. Come dell’Istruzione, la squadra slovacca, composta da quattro scolari, due maschi e due femmine, ha conquistato il viaggio in Svizzera con la vittoria del concorso nazionale “Na bicykli bezpečne 2019” (Sicuri in bicicletta) organizzato dal ministero. Le squadre partecipanti alla competizione internazionale hanno gareggiato in varie discipline, tra le quali un percorso in bicicletta con ostacoli in uno spazio limitato o la capacità di completare un labirinto. La squadra slovacca ha segnato 584 punti, superata solo dai bambini della squadra della Repubblica Ceca.

(Red)

Foto