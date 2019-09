La Slovacchia e la Settimana europea della mobilità. Sconti e iniziative

Anche quest’anno la Slovacchia è attivamente partecipe della Settimana europea della mobilità, che promuove e cerca di convincere le persone a scegliere modalità sostenibili di trasporto e mobilità individuale e collettiva, principalmente in ambiente urbano. Cinquantacinque comuni slovacchi partecipano con diversi eventi alla manifestazione continentale che è stata avviata ieri, lunedì 16 settembre. Tema di quest’anno è “Sicuro in bici e a piedi”, che pone un focus specifico sulla scelta di camminare o usare la bicicletta per i propri spostamenti, con conseguenti vantaggi salutari, ambientali ed economici.

La Settimana europea della mobilità si svolge ogni anno a settembre dal 2000 sotto l’egida della Commissione europea, con l’obiettivo di incoraggiare i governi locali a introdurre e sostenere misure di mobilità urbana sostenibili. In Slovacchia il programma è coordinato a livello nazionale dall’Agenzia slovacca per l’ambiente (SAŽP), un’istituzione dipartimentale del ministero dell’Ambiente. A livello europeo, nel 2018 hanno partecipato alla Settimana 54 paesi con un totale di 2.792 comuni registrati, in numero sempre crescente. Anche in Slovacchia il numero di comuni è aumentato del 10% in un anno. Le città che promuovono la camminata o il ciclismo sono percepite come più attraenti, sostengono gli organizzatori della Settimana: hanno minori emissioni, una minore congestione del traffico e garantiscono una migliore qualità della vita.

Da molti anni la capitale della Slovacchia, Bratislava, aderisce con convinzione alla Settimana europea della mobilità. La municipalizzata di trasporto pubblico di Bratislava e per tutta la settimana uno sconto del 10% senza limiti di tempo ai passeggeri che compreranno i biglietti per viaggiare in città e nei dintorni attraverso l’applicazione mobile del sistema di trasporto pubblico integrato (IDS). Per l’acquisto del pass annuale di trasporto pubblico si avrà uno sconto del 25% tra il 16 e il 30 settembre 2019. Il comune di Bratislava ha spiegato che il prezzo ridotto dell’abbonamento annuale, insieme ad altre misure di sostegno per il settore, ha consentito un aumento significativo del numero di persone che preferiscono lasciare la propria auto a casa e spostarsi quotidianamente in tram o autobus.

(Red)

Foto CC0

cc by