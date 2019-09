Ogni slovacco ha prodotto in media 427 chilogrammi di rifiuti nel 2018

Nel 2018 ogni slovacco ha prodotto 427 chilogrammi di rifiuti in media (quasi 1,3 kg al giorno), una cifra che rappresenta una crescita di 100 kg in un decennio, secondo della società Wood & Company basata su dati dell’Ufficio slovacco di Statistica. Quantità maggiori della media sono state prodotte nella Slovacchia occidentale, particolarmente nelle regioni di Trnava, Bratislava e Nitra, con oltre mezza tonnellata di rifiuti annui a carico di ogni cittadino. Le regioni più virtuose sono quelle di Košice e Prešov, con 330 kg di immondizia a testa in media. Nelle regioni di Nitra e Banská Bystrica la produzione di rifiuti ha registrato negli ultimi 10 anni una crescita del 40%; a livello nazionale, l’aumento di rifiuti pro capite è stato del 30% in dieci anni, e del 9% soltanto nel 2018. Per la prima volta lo scorso anno si è superata la soglia di 400 chilogrammi. La Slovacchia, secondo le analisi, è in ritardo rispetto ad altri stati dell’UE con un tasso di riciclaggio che rimane fermo al 38,1%.

(Red)



Foto cc by sa