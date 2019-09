Danka Barteková al suo quarto oro europeo nel tiro a volo. Argento per la squadra slovacca

Un nuovo oro europeo per la tiratrice a volo slovacca Danka Barteková, che a Lonato del Garda, dove si sono svolti gli Europei di categoria 2019, ha vinto venerd’ la finale della gara di skeet con 56 punti – vale a dire 56 piattelli colpiti su 60. Dietro a lei, per un solo piattello, la cipriota Andri Eleftheriou (55), e terza è arrivata la ceca Barbora Sumova (42). Bartekova ha così confermato il titolo vinto nel 2018, arrivando alla finale con 119 piattelli su 125 nelle qualifiche di due giorni.

Per la slovacca 34enne di Trenčín si tratta del quarto titolo europeo individuale, il primo conquistato a Nicosia, Cipro nel 2008, il secondo a Kazan, in Russia nel 2010 e il terzo a Leobersdorf, in Austria nel 2018. A queste medaglie si aggiungono un argento e due bronzi, oltre a diversi altri titoli di squadra. Quello di Lonato è un ritorno per Danka Barteková, in quanto qui aveva già l’oro agli Europei juniones del 2002.

Anche nella competizione a squadre femminile la Slovacchia si è comportata molto bene, classificandosi seconda alle qualifiche con un totale di 347 piattelli dietro l’Italia (352), posto che ha mantenuto anche alle finali, conquistando l’argento con il trio composto da Danka Barteková, Lucia Kopčanová, Veronika Sýkorová. Risultati di grande rilievo anche nello skeet juniores, dove la squadra femminile slovacca (Dominika Buzášová, Vanesa Hocková, Diana Marková) ha preso l’oro, mentre nell’individuale è Vanesa Hocková ad avere superato le compagne con un argento.

