Il Parlamento approva un controllo più rigoroso del disboscamento accidentale

Il Parlamento slovacco ha approvato un emendamento alla legge sulle foreste che migliora la protezione dei terreni forestali e rivaluta le condizioni per il disboscamento accidentale su una base più rigorosa. In Slovacchia le foreste coprono oltre il 41% della superficie del paese. I parlamentari hanno così rivisto alcune procedure nell’applicazione della legge forestale allo scopo di rimuovere delle incertezze nella sua imposizione, anche tenendo conto dei cambiamenti climatici in corso. La proposta di legge, preparata dal ministro dell’Agricoltura, prevede la segnalazione obbligatoria all’amministrazione statale delle foreste Lesy SR quando il volume stimato di legname proveniente da disboscamento accidentale supera il 15% dello stock forestale. L’emendamento modifica anche la normativa sulla commercializzazione del legname e dei prodotti del legno nel mercato interno, regolando le condizioni per una gestione forestale mirata basata su un sistema di gestione amministrativa e professionale secondo i programmi di gestione forestale. La modifica intende anche reagire ai cambiamenti climatici e alla necessità di adattare le pratiche e i metodi di gestione al fine di preservare o migliorare la biodiversità, la resilienza, la capacità di produzione e di ripristino delle foreste.

(Red)

