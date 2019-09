L’aeroporto di Bratislava ha registrato il secondo agosto più forte della sua storia

L’aeroporto M.R. Stefanik di Bratislava ha gestito nel mese di agosto 326.250 passeggeri, il secondo numero più alto di passeggeri ad agosto da quando l’aeroporto è stato aperto nel 1951. Solo un’altra volta in questi 68 anni è stata superata la soglia di trecentomila passeggeri. I voli processati il mese scorso sono stati 3.315, e 19.770 sono i voli atterrati o decollati dall’inizio dell’anno. Negli otto mesi del 2019 l’aeroporto ha gestito 1.602.135 passeggeri, un numero in aumento di 10.000 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In agosto i collegamenti aerei più popolari sono stati quelli da e per Londra, Antalya, Dublino, Kiev e Mosca.

(Red)

Foto / www.roletschek.at