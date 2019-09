Pellegrini: disponibili a dare altri aiuti a investimenti di PSA a Trnava

Durante una visita all’impianto automobilistico del Groupe PSA a Trnava mercoledì, dove ha potuto vedere l’avvio della produzione della versione elettrica della Peugeot 208 insieme alla direzione dell’azienda francese, il primo ministro Peter Pellegrini ha dichiarato la a discutere di un nuovo contributo dello Stato per sostenere la produzione a Trnava di un nuovo modello di vettura nei prossimi anni. Accompagnato dal ministro dell’Economia Peter Ziga, i membri del governo hanno dunque parlato con il vertice di PSA di possibili ulteriori incentivi a futuri investimenti. Siamo consapevoli che la fabbrica di Trnava subisce la concorrenza di altri stabilimenti anche all’interno dello stesso gruppo industriale, ha detto Pellegrini. «L’industria automobilistica è un pilastro dell’industria slovacca», pertanto il governo è disposto a dare una mano all’azienda per garantire la continuazione della produzione, anche se già due volte PSA ha ricevuto aiuti di Stato in passato.

Dopo Francia e Spagna, la Slovacchia è il terzo paese a lanciare la produzione di veicoli elettrici al 100% a emissioni zero all’interno del Gruppo PSA. Grazie all’ultimo investimento del gruppo di circa 80 milioni di euro, la fabbrica di Trnava è la prima del gruppo PSA a completare al 100% le batterie per i veicoli elettrici del gruppo. A Trnava sono impiegati direttamente 4.500 persone, oltre ad altri 15mila nella catena di approvigionamento. Nei primi sei mesi di quest’anno sono state prodotte 203 mila vetture, per oltre i due terzi del modello Citroen C3, il 58% circa della produzione totale dell’anno scorso (352 mila, in aumento del 5% su base annua).

(Red)

