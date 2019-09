Sarà il premier Peter Pellegrini a guidare la lista elettorale di Smer-SD

Dopo diverse settimane di incertezza su chi sarebbe stato il capolista del partito socialdemocratico Smer-SD alle prossime elezioni parlamentari di quest’inverno, e dopo le voci di una possibile fuga del premier Peter Pellegrini per altri lidi (il nuovo partito di Drucker), ieri è arrivata la notizia che tutti aspettavano. Il presidente di Smer Robert Fico ha proposto a Pellegrini, che ha accettato, di guidare la lista dei socialdemocratici per le elezioni imminenti.

L’obiettivo è di avere un partito forte e vincente al prossimo appuntamento elettorale. E vista l’attuale situazione politica, è necessario per Smer-SD «svolgere un ruolo stabilizzante più che mai», come ha detto il portavoce. Fico, a capo di tre governi, ha ribadito più volte che Smer aspira a guidare anche il prossimo governo.

Pellegrini ha ringraziato il suo partito per l’importante riconoscimento nei suoi confronti, ma non ha nascosto che essere il leader della lista di Smer-SD alle prossime elezioni sarà anche una sfida di un certo rilievo. «Farò del mio meglio per aiutare il partito Smer a rimanere il soggetto di maggior successo e stabilità sulla scena politica slovacca». In estate i rapporti tesi tra Fico e Pellegrini sono stati tesi. Pellegrini ha detto che sono due persone adulte, che possono avere divergenze di opinione su alcune questioni; andrà però a beneficio del partito un impegno di entrambi in discussioni costruttivi.

Nelle scorse settimane Pellegrini aveva garantito il suo impegno a favore della socialdemocrazia. Mentre dichiarava di sentirsi un puro socialdemocratico, vicino alle politiche democratico-sociali, diceva di aspettarsi un confronto aperto e pragmatico con il presidente del partito Robert Fico e con il resto della direzione di Smer sulla costruzione della lista elettorale, lasciando intendere anche la necessità di un ricambio generazionale nella compilazione della lista di 150 candidati. Pellegrini è già intervenuto per bloccare l’eventuale candidatura con Smer dell’ex presidente della polizia Tibor Gašpar, persona che ancora ispira una quantità di sospetti per la sua gestione delle forze dell’ordine e malvista da molti in Slovacchia, che Pellegrini ha costretto alle dimissioni nel 2018.

