Jaguar Land Rover: i sindacati vogliono rinegoziare il contratto collettivo

In vista della scadenza del contratto collettivo, i sindacati dei lavoratori dello stabilimento automobilistico Jaguar Land Rover di Nitra hanno chiesto la scorsa settimana una nuova trattativa che contempli anche un aumento del salario pari al 15%.

La motivazione addotta dai rappresentanti dei lavoratori si basa sul confronto con gli stipendi medi degli altri stabilimenti del settore automobilistico operanti in Slovacchia: 1.950 euro per i dipendenti della Volkswagen di Bratislava e 1.400 euro per quelli del gruppo PSA di Trnava.

Inoltre, sostengono i sindacati, l’aumento del salario potrebbe tradursi in un risparmio sui costi per la formazione, che l’azienda gestisce presso la propria Education Academy, inaugurata a maggio con un investimento di 7,5 milioni di euro.

Attualmente lo stabilimento Jaguar Land Rover, aperto nell’ottobre del 2018, conta 2.200 dipendenti, mentre 870 persone hanno lasciato l’impiego.

L’azienda aveva già aumentato a 792 euro (+10,7%) il salario base per i nuovi assunti nel settore della produzione a partire dal 1° luglio di quest’anno.

L’attuale retribuzione mensile di base, comprensiva di bonus di produzione (fino al 15%), tredicesima e indennità di trasporto, parte ora da 997 euro lordi. Il salario massimo per gli addetti alla produzione è di 1.885 euro.

Dopo la chiusura dell’impianto produttivo inglese di Solihull, la multinazionale controllata dall’indiana Tata Motors, ha concentrato esclusivamente in Slovacchia la fabbricazione del Land Rover Discovery. Prodotto con tecnologie di avanguardia, il modello è destinato all’esportazione in 170 Paesi in tutto il mondo.

Con l’avvio del secondo turno di produzione, dallo stabilimento di Nitra uscirà entro il 2020 anche la nuova versione del Land Rover Defender.

(Red)

Foto: Jaguar Land Rover