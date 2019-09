Automotive: Volkswagen Slovakia si conferma come la maggiore azienda attiva nel Paese

Con un volume d’affari totale di oltre 53 miliardi di euro nel 2018 e un aumento del fatturato del 37,5%, la filiale slovacca del gruppo tedesco Volkswagen si conferma come la principale azienda del settore automobilistico del Paese.

È quanto emerge dal elaborato dalla società francese Coface, che fornisce servizi di assicurazione dei crediti commerciali alle imprese private.

Il ranking, giunto alla sua undicesima edizione, mette a confronto le 500 maggiori società non appartenenti al settore finanziario che operano in 12 Paesi dell’Europa centrale e orientale (CEE) e hanno un fatturato annuo superiore ai 300 milioni di euro.

La metologia di indagine utilizza come indicatori i dati relativi al fatturato delle aziende, il numero di dipendenti, la struttura organizzativa, i settori e i mercati, nonché il merito creditizio, ovvero l’affidabilità economico-finanziaria. Il ranking CEE Top 500 fornisce un utile strumento per la valutazione dell’andamento del mercato nell’intera regione.

Volkswagen Slovakia, che conta oltre 112.000 dipendenti, è risultata essere la società con il più alto fatturato nell’Europa centrale e orientale su un totale di 37 aziende del Paese. Figura, inoltre, come l’unica azienda slovacca nell’elenco delle dieci società più importanti della regione.

Il settore automobilistico è ben rappresentato nelle prime dieci posizioni del ranking, oltre che da Volkswagen Slovakia, dal marchio ceco Škoda Auto (2° posto), e da Audi Hungaria (7° posto).

(La Redazione)

Foto: Volkswagen Slovakia