Progetto del Ministero per migliorare l’alfabetizzazione finanziaria degli Slovacchi

Secondo la definizione data dall’OCSE, “l’alfabetizzazione finanziaria è “quel processo mediante il quale i consumatori/investitori migliorano le proprie cognizioni riguardo a prodotti, concetti e rischi in campo finanziario e grazie ad informazioni, istruzione e/o consigli imparziali, sviluppano le abilità e la fiducia nei propri mezzi necessarie ad acquisire maggiore consapevolezza delle opportunità e dei rischi finanziari, ad operare scelte informate, a sapere dove rivolgersi per assistenza e a prendere altre iniziative efficaci per migliorare il proprio benessere finanziario”.

Ma quanto ne sanno gli Slovacchi di economia e finanza? I dati di un recente sondaggio svolto dal Ministero delle Finanze indicano che la Slovacchia occupa il 16° posto tra i Paesi dell’UE, con un livello di alfabetizzazione finanziaria dei cittadini che raggiunge il 48 per cento.

Occorre fare di piú per sensibilizzare le persone sull’importanza di acquisire un’educazione finanziaria di base e stimolare una gestione proattiva dei loro risparmi. Senza le necessarie conoscenze finanziarie, infatti, i cittadini rischiano di cadere facilmente nelle mani dei truffatori, ha sottolineato il ministro delle finanze Ladislav Kamenický. Gli esperti avvertono che neppure un livello adeguato di studio costituisce una garanzia di maggiore esperienza a livello finanziario.

Il Ministero delle Finanze ha presentato in questi giorni un progetto pilota rivolto principalmente agli insegnanti e agli alunni delle scuole elementari al fine di migliorare il livello di educazione finanziaria. Tra le attività del progetto si segnala l’evento “Giornate per le Scuole”: durante il mese di settembre, 300 alunni di 15 scuole elementari di Bratislava impareranno il significato del denaro e le sue modalità di utilizzo.

Il Ministero intende estendere questo progetto ad altre scuole in tutta la Slovacchia. Il sistema educativo può infatti svolgere un ruolo importante nello sviluppo di azioni volte a stimolare il cambiamento culturale della popolazione.

(Red)

Foto: Ministerstvo financií SR (Fb)

(CC0)