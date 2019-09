A Lučenec sarà creato un importante centro di innovazione e sviluppo

Un nuovo centro di sviluppo dell’innovazione sarà creato nella città di Lučenec, nella regione di Banská Bystrica, con una sovvenzione governativa di 140.000 euro.

Il progetto fa parte del piú ampio piano d’azione a sostegno dell’economia del distretto, inserito nella lista delle 20 aree meno sviluppate del Paese. Lo ha annunciato il vice primo ministro per gli Investimenti e l’Informatizzazione, Richard Raši, al termine della riunione di governo della scorsa settimana.

Il centro di sviluppo dell’innovazione (CRI) sarà ospitato nell’ex edificio della Banca nazionale slovacca. I lavori per la sistemazione dell’immobile saranno avviati entro la fine dell’anno.

Il centro diventerà un punto nevralgico di raccolta di “tutte le innovazioni, le startup e le idee innovative che emergono in questo distretto”, ha dichiarato Raši.

La citta di Lučenec ospiterà anche un centro per la ricerca e lo sviluppo di batterie per camion, un progetto dell’organizzazione non governativa CRI e dell’Accademia slovacca delle scienze e di altri istituti di ricerca. Nel centro saranno svolte attività di ricerca nel campo della produzione di nuove pile zinco-aria per auto elettriche, alternative agli ioni di litio.

Si tratta di una tecnologia sviluppata da un team di ricercatori sudcoreani dell’Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST), basata su un nuovo catalizzatore che aumenta l’efficienza della pila senza costi proibitivi.

Nei primi due anni di attività, il centro condurrà ricerca di base, mentre durante il terzo anno saranno svolte ricerche applicate. Nel quarto anno è prevista la commercializzazione delle batterie sviluppate a Lučenec.

Con questo progetto le autorità locali sperano di contribuire a fermare la fuga di cervelli dalla regione.

(Red)

Foto: (CC BY-SA 4.0)