Pellegrini: sono socialdemocratico, alle elezioni sarò candidato con Smer

Da settimane, forse mesi, corrono voci di una possibile uscita del primo ministro Peter Pellegrini dal partito socialdemocratico Smer-SD, del quale è uno dei vicepresidenti. I suoi rapporti con il leader Robert Fico, che lo scorso anno è stato costretto a cedergli il testimone come capo del governo su spinta delle proteste popolari sono altanenanti, e su certe questioni le loro posizioni sono risultate essere molto distanti, come nel caso della nomina dei giudici costituzionali. ha dichiarato ieri che la sua dipartita non è nei suoi programmi e che sarà candidato per Smer alle prossime elezioni. Perlomeno, «finora» nulla indica il contrario.

Pellegrini ha dichiarato di sentirsi un puro socialdemocratico, e si sente vicino alla politica democratico-sociale, cosa che non intende cambiare. Lui si attende una discussione aperta e pragmatica con il presidente del partito Robert Fico e con il resto della direzione di Smer sulle modalità con le quali inserire in lista i nomi dei 150 candidati per le elezioni. Un suo contributo l’ha già dato, quando ha consigliato il suo presidente di non inserire l’ex presidente della polizia Tibor Gašpar. Gašpar, che Pellegrini ha costretto alle dimissioni oltre un anno fa, è stato oggetto di forti proteste lo scorso anno dopo l’assassinio di Ján Kuciak e delle fidanzata Martina. Nominato dal governo monocolore di Smer nel 2012, la sua muscolosa influenza sulle forze di polizia durante i sei anni di mandato, e in parte anche dopo le dimissioni, nonché i rapporti famigliari con l’imprenditore Norbert Bödör, che si occupa di sicurezza anche per conto delle istituzioni, sono ancora fonte di grandi punti interrogativi.

(Red)

Foto Vlada SR