Stranieri in Slovacchia, la domanda di residenza temporanea sarà più veloce

La procedura di richiesta della residenza temporanea in Repubblica Slovacca dovrebbe presto divenire più breve. Secondo il ministro degli Interni Denisa Saková, chiedere il permesso di soggiorno temporanto presso gli uffici della polizia per stranieri potrebbbe richiedere la metà del tempo necessario oggi. Saková ne ha parlato alla cerimonia di apertura dell’ufficio di polizia straniera a Žilina, uno dei 12 esistenti nel paese, che è stato di recente rinnovato. Una nuova apertura è prevista a Ružomberok nelle prossime settimane. Negli ultimi 2 anni il numero di domande di residenza in Slovacchia è aumentato del 30% all’anno, e la polizia per stranieri ha da pochi mesi lanciato un sistema di prenotazione online per gli appuntamenti presso gli uffici locali.

(Red)

Foto minv.sk