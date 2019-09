L’ufficio brevetti slovacco rifiuta la registrazione del logo del partito LSNS

L’ufficio brevetti slovacco ha rifiutato nuovamente a metà agosto, come già era successo in passato, la registrazione del logo presentato dal Partito popolare Nostra Slovacchia (LSNS) di estrema destra con la croce slovacca a due barre uguali. Lo stesso simbolo usato dalla Guardia di Hlinka, una formazione paramilitare vicina al governo slovacco durante la seconda guerra mondiale, quando la Slovacchia era alleata della Germania nazista.

Sopra: il logo di LSNS e la bandiera della Guardia di Hlinka (Hlinkova garda)

Il vicepresidente di LSNS Martin Belusky ha detto che la decisione dell’autorità è dovuta motivazioni politiche, perché non può essere in contrasto con le “buone maniere” un simbolo che è usato anche negli stemmi di diverse città e villaggi slovacchi senza che l’ufficio in questione abbia mai fatto obiezioni. C’è poi da ricordare, ha detto Belusky, che in passato lo stesso ufficio aveva dato il via libera a un logo di LSNS con la stessa croce a doppia barra. Tuttavia, il partito non presenterà ricorso in tribunale, dato che da oltre un anno ha deciso di utilizzare un nuovo logo ufficiale che include una croce doppia patriarcale simile a quella inserita nello stemma nazionale della Repubblica Slovacca.

Membri LSNS a un funerale