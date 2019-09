Bratislava, partita la demolizione di Rázsochy, un nuovo ospedale tra 5 anni

È stata avviata a metà agosto, alla presenza del premier Peter Pellegrini e del ministro della Salute Andrea Kalavská, i lavori di demolizione dello scheletro dell’ospedale Rázsochy, a Bratislava, rimasto incompiuto per quasi trent’anni. Dopo molti anni, Bratislava avrà finalmente un ospedale universitario come si meritano i pazienti e il personale medico, ha detto Kalavská, che potrà servire non solo agli abitanti della capitale ma a pazienti di tutta la Slovacchia. Pellegrini ha affermato di essere orgoglioso di poter cancellare i 30 anni di vergogna per l’incapacità di risolvere il problema, e attende con soddisfazione la costruzione di «un nuovo ospedale universitario all’avanguardia, di cui la capitale ha enorme bisogno».

Al posto delle rovine abbandonate del vecchio edificio mai finito sorgerà un nuovo e moderno nosocomio che dovrebbe essere un centro di eccellenza, per un costo stimato di 263 milioni di euro come approvato dal governo slovacco, inclusi i lavori di demolizione. Secondo quanto aveva dichiarato Pellegrini in primavera, il nuovo ospedale universitario statale potrebbe essere aperto ottimisticamente nel 2024.

Nel frattempo, la Camera slovacca degli architetti (SKA) ha chiesto alll’Ufficio per gli appalti pubblici (ÚVO) di annullare il bando di gara per la realizzazione del nuovo ospedale, in quanto l’unico criterio di scelta previsto è il prezzo. SKA pretende che siano inseriti tra i criteri di scelta anche la qualità del progetto e l’efficienza energetica.

(Red)

Foto: Google photo e