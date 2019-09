Registrato ufficialmente come partito politico il progetto di Kiska ‘Za ľudí

Dopo aver raccolto le 10 mila firme necessarie, il partito dell’ex presidente Andrej Kiska ha presentato il mese scorso richiesta per la registrazione come formazione politica al ministero degli Interni, che l’ha accolta con data di oggi. È dunque ufficialmente registrato il partito Za ľudí (Per la gente), e il suo congresso di fondazione è previsto per la fine di settembre. Dando la notizia, Kiska ha detto che «vediamo tutti quel che succede intorno a noi, sappiamo che c’è un sacco di lavoro a venire e una battaglia importante da vincere». La gente che ci governa deve andarsene. Noi abbiamo prepaarato nel nostro programma, che presenteremo presto, «soluzioni a questi problemi».

In vista della campagna elettorale per le elezioni parlamentari del 2020, Kiska sta dialogando per un accordo di cooperazione con i partiti Progresivne Slovensko e Spolu che alle recenti elezioni europee si sono presentati in coalizione e sono risultati primo partito. Nei sondaggi più recenti, Za ľudí risulta interessare una quota tra il 5 e il 6% degli elettori slovacchi. Se dunque nulla va storto nei prossimi mesi potrebbe avere un posto assicurato nel prossimo Parlamento.

(Red)