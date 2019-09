Zuzana Čaputová a Vienna incontra il presidente Van del Bellen

La presidente slovacca Zuzana Čaputová è partita in treno venerdì per Vienna, dove la attendeva per un incontro ufficiale il presidente austriaco Alexander Van der Bellen. Nell’incontrarlo all’Hofburg, Čaputová ha sottolineato che l’Austria è stata per decenni un faro di speranza per gli slovacchi che prima del 1989 in essa vedevano i riflessi del mondo libero oltre la cortina di ferro. Vi ringraziamo, ha detto, «per aver aperto i confini [nel 1989] al nostro popolo, un fatto che ha contribuito in modo significativo alla caduta della cortina di ferro e al ritorno della libertà e della democrazia nella nostra parte d’Europa». Vogliamo «assicurarvi che la Slovacchia non ha dimenticato […]. Questo è uno dei motivi per cui è nostro dovere fare tutto il possibile per proteggere la nostra libertà», ha affermato, aggiungendo che sia lei che Van der Bellen rappresentano nei loro rispettivi paesi la “politica della decenza”, della giustizia e di un approccio basato sui fatti in contrapposizione a odio e populismo. Entrambi concordano che a unire i due paesi non sono solo i confini comuni, ma anche il progetto europeo in cui Vienna e Bratislava sono tra gli stati maggiormente integrati nell’UE, fatto che ha reso migliori le relative relazioni bilaterali per infrastrutture, cultura, istruzione e «una cooperazione economica molto intensa», ha detto Čaputová. Che ha proseguito dicendo che società austriache danno lavoro a 45 mila persone in Slovacchia, e migliaia di slovacchi lavorano in Austria, e «i nostri paesi sono gli unici nella regione centro-europea a condividere l’ambizione di avere un’Europa a emissioni zero per il 2050».

Dal canto suo, Van der Bellen ha elogiato i valori dello stato di diritto e la protezione dei diritti umani che secondo lui Čaputová ben rappresenta, ribadendo inoltre chiaramente «l’orientamento pro-europeo» della Slovacchia e l’importanza della protezione del clima. Van del Bellen ha ricordato con gratitudine il lavoro di tanti infermieri e infermiere slovacche in Austria, un lavoro “profondamente apprezzato” dalle famiglie austriache.

Čaputová ha visitato Museo dell’Albertina a Vienna, la collezione di livello mondiale che il principe Alberto aveva iniziato quando risiedeva al Castello di Bratislava, e ha fatto una visita all’ambasciata slovacca e alle missioni permanenti slovacche a Vienna presso le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

Nel weekend Čaputová si è recata a Varsavia, invitata per la commemorazione, il 1° settembre, dell’80° anniversario dell’invasione nazista della Polonia nel 1939, data che segnò l’inizio della seconda guerra mondiale. In questa occasione, cui hanno partecipato delegazioni di 40 paesi, la presidente slovacca ha dichiarato che gli orrori della guerra dovrebbero ricordare a tutti l’importanza di una Europa unita e forte. «Faccia a faccia con il male, non dobbiamo cedere, ma sopraffarlo». Tra gli invitati, la cancelliera Angela Merkel e il presidente Frank-Walter Steinmeier per la Germania, il vicepresidente americano Mike Pence, il primo ministro francese Edouard Philippe, il presidente croato Kolinda Grabar-Kitarovic, il presidente ceco Milos Zeman, il presidente lituano Gitanas Nauseda Volodymyr Zelenskyi e il presidente ungherese Janos Ader. Il presidente Vladimir Putin non è stato invitato a causa dell’annessione della Crimea nel 2014.

(Red)

Foto /zcaputova